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Balkanlar'da yaşayan öğrencilerin çoğu Trakya Üniversitesi'ni tercih ediyor

20.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Türkiye’de, en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteyiz"

Balkanlar'da yaşayan öğrencilerin çoğu Trakya Üniversitesi'ni tercih ediyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün Türkiye’de, Balkanlar ve Batı Trakya’dan en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, yeni dönemde TÜ'yü kazanan ve kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Batı Trakya’dan Edirne’ye gelen İskeçeli öğrencilerle bir araya geldi.

Çay ve simit ikramıyla başlayan buluşmada öğrencilerle tanışan Tabakoğlu, başarı diledi.

Tabakoğlu, TÜ'nün gerek Balkanlar’dan gelen öğrenci sayısı gerek Balkanlar odaklı çalışmaları ile Türkiye’deki en önemli eğitim kurumlarının başında geldiğini belirtti.

TÜ'nün uluslararasılaşma çalışmalarına büyük önem verdiğini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 1300 olan uluslararası öğrenci sayısında bu yıl 6 bini geçmeyi hedefliyoruz. Bunun yaklaşık 5 bini Balkanlar'dan geliyor. Türkiye’de, en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteyiz. Balkan üniversitelerinin iştirakiyle çok güçlü bölgesel bir kuruluş olan Balkan Üniversiteler Birliği’nin kurucu üyesi ve kalıcı genel sekreteriyiz. Balkanlar'a ve Batı Trakya’ya her zaman ayrı bir önem veriyoruz. Batı Trakya’ya bir sözümüz var. TÜ'de okumak isteyen tüm Batı Trakyalı öğrencilere, kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Özel kontenjanlar açarak, mevcut kontenjanları her geçen yıl artırarak daha fazla gencimize üniversite imkanı sunuyoruz."

TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise Edirne'ye gelen uluslararası öğrencilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Batı Trakya’dan gelen ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Sudenaz Belük de hayalini kurduğu üniversitede olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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