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Balkonda başına saçma isabet eden doktorun tedavisi görev yaptığı hastanede sürecek

07.01.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkonda başına saçma isabet eden doktorun tedavisi görev yaptığı hastanede sürecek

Ordu'da evinin balkonunda başına saçma isabet eden doktorun tedavisine görev yaptığı hastanede devam edilecek.

Kentte 12 Aralık 2021'de, evinin balkonundayken başına isabet eden saçma ile ağır yaralanan, özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Serarslan, ambulansla Fatsa ilçesinde görev yaptığı özel hastaneye sevk edildi.

Meslektaşlarının hastane önünde karşıladığı Serarslan'ın tedavisine buradaki serviste devam edilecek.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, doktor Aksın Serarslan'ın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kasapoğlu, kendisine, ailesine ve meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. İsmail Balcıoğlu ise "Değerli doktorumuz Aksın beyin geçirdiği kaza bizleri derinden üzdü. Tedavisinin en iyi şekilde hastanemizde yapılacak olması gelecek için bizlere umut veriyor. Tedavisi aynı hastanede çalıştığı mesai arkadaşları tarafından en iyi şekilde devam edecektir. Doktorumuzun sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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