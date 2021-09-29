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Balkonda oturan komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

29.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkonda oturan komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinin balkonunda oturan komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Küçükkuyu beldesinde 26 Eylül'de komşusu Ali Ayran'ı (49) evinin balkonunda av tüfeğiyle öldüren ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat şubelerince başlatılan teknik inceleme kapsamında yakalanan Mehmet Şirin Batur (47) Çanakkale'ye getirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Küçükkuyu'da yaşayan Ali Ayran (49), 26 Eylül'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülmüş, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında zanlının Ayran'ın komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edilmişti.

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