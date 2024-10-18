Balkondan düşmeden hemen önce... Liam Payne'in otel odasının içi ortaya çıktı

One Direction grubuyla ünlenen ve daha sonra kariyerine tek başına devam eden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne balkondan düşerek öldü.

Arjantin savcılığının açıkladığı otopsi raporuna göre Payne, çoklu travma, iç ve dış kanama sonucu öldü. Savcılık, Payne’nin balkondan düştüğü sırada yalnız olduğunu ancak olaya başka kişilerin de dahil olmuş olabileceği konusunda araştırma yapıldığını kaydetti.

Ünlü yıldızın düştüğü sırada bilincinin yarı açık olduğu veya tamamen bilinçsiz olabileceği kaydedilirken son saatlerinde neler yaşadığını öğrenmek için beş farklı tanıkla görüşüldüğü kaydedildi.

Trajik Liam Payne'in otel odasının içi ise gündeme bomba gibi düştü. Arjantin medyası tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Liam Payne'in düşerek ölmesinin ardından harabeye dönen süitte parçalanmış bir televizyon ve uyuşturucular dikkat çekiyordu. Yapılan ilk aramada Payne’nin odasında uyuşturucu, alkol, zarar görmüş mobilyalar bulunduğu da belirtildi.

Payne'nin vücudunda uyuşturucu veya alkol bulunup bulunmadığını ortaya çıkaracak testlerin sonucu bekleniyor.