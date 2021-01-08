Ballıca Mağarası nerede? Ballıca Mağarası giriş ücreti, özellikleri, faydaları

Yarı kayalık yüksek bir tepenin yamacındaki mağaraya giriş, kısmen düzeltilmiş ana kaya bloğundan sağlanıyor. Aydınlatma, yürüyüş yolları, seyir terasları yapılarak 1996 yılında ziyarete açılan Ballıca Mağarası 10 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Toplamda 5 kat ve 9 salondan oluşan ve günümüzde hâlen bazı bölümlerde oluşum devam eden mağarada yaz ve kış ortalama sıcaklık 17-24 derece arasında ve ortalama nem %55'i aşıyor.

Ballıca Mağarası yaklaşık 4 milyon yıl önce kireç taşlarının kristalleşmesi sonucu oluşmaya başlamış. Kireç taşının kırık yapısı ve kimyasal oluşumu mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunların şekillenmesini sağlamış.

Ballıca Mağarası, bilinen diğer adıyla İndere Mağarası son dönemde mağara turizmine ilgi duyanların popüler adreslerinden biri oluyor. Mağaraya özgün oluşumları, farklı türdeki sarkıt ve dikitleri görmeye değer.

Mağara içinde bulunan pırasa ve makarna şekilli sarkıtlar, sütunlar, soğan sarkıtlar, dikitler, havuzlar, mağara gülleri, mağara incileri ve ebruları ile mağara hem Türkiye hem de dünya açısından oldukça önemli. Türkiye'de soğan sarkıtların bulunduğu tek mağara olma özelliği taşıyor. Dikitsiz sarkıtların bulunması da Ballıca'yı diğer mağaralardan ayıran yanı. Mağarada koloniler halinde yaşayan cüce yarasalar bulunuyor.

Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan mağara, 1995 yılından beri ziyarete açık. Mağara, 2019'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Türkiye'deki 28 Jeolojik Miras Alanı'ndan birisi. 2007 yılında ise 483 ha alan ile birlikte Tabiat Parkı ilan edildi.

BALLICA MAĞARASI'NIN BÖLÜMLERİ

Mağara yarı yatay, yarı dikey olarak birbirine bağlı 5 kat ve 8 büyük salondan oluşuyor. Mağaranın içi, şekillerine göre bölümlere ayrılmış ve her bölüm farklı isimlerle anılıyor. “Havuzlu Salon, Büyük Damlataşlar Salonu, Fosil Salonu, Yarasalar Salonu, Mantarlı Salon, Sütunlar Salonu ve Yeni Salon” bölümleri ziyaret edilebiliyor. Bunların dışında oluşumu devam eden henüz ziyarete açılmamış bölümler de bulunuyor mağarada.