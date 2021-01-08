Ballıca Mağarası nerede? Ballıca Mağarası giriş ücreti, özellikleri, faydaları

Ballıca Mağarası, bilinen diğer adıyla İndere Mağarası son dönemde mağara turizmine ilgi duyanların popüler adreslerinden biri oluyor. Mağaraya özgün oluşumları, farklı türdeki sarkıt ve dikitleri görmeye değer.
Ballıca Mağarası Tokat Pazar İlçe Merkezi'nin 7 kilometre güneyinde, Ballıca Köyü'nün yaklaşık 1 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Pazar İlçesi’nden Akdağ'ın doruğuna doğru uzanan yolun 8. km.'sinde bulunuyor.
Tokat il merkezinden Pazar İlçesine otobüslerle gidebilirsiniz. Pazar ilçesine ulaşıldıktan sonra taksiyle mağaraya ulaşabilirsiniz.
Ballıca Mağarası yol tarifi için konum burada.
Ballıca Mağarası yaklaşık 4 milyon yıl önce kireç taşlarının kristalleşmesi sonucu oluşmaya başlamış. Kireç taşının kırık yapısı ve kimyasal oluşumu mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunların şekillenmesini sağlamış.
Yarı kayalık yüksek bir tepenin yamacındaki mağaraya giriş, kısmen düzeltilmiş ana kaya bloğundan sağlanıyor. Aydınlatma, yürüyüş yolları, seyir terasları yapılarak 1996 yılında ziyarete açılan Ballıca Mağarası 10 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Toplamda 5 kat ve 9 salondan oluşan ve günümüzde hâlen bazı bölümlerde oluşum devam eden mağarada yaz ve kış ortalama sıcaklık 17-24 derece arasında ve ortalama nem %55'i aşıyor.
Mağara içinde bulunan pırasa ve makarna şekilli sarkıtlar, sütunlar, soğan sarkıtlar, dikitler, havuzlar, mağara gülleri, mağara incileri ve ebruları ile mağara hem Türkiye hem de dünya açısından oldukça önemli. Türkiye'de soğan sarkıtların bulunduğu tek mağara olma özelliği taşıyor. Dikitsiz sarkıtların bulunması da Ballıca'yı diğer mağaralardan ayıran yanı. Mağarada koloniler halinde yaşayan cüce yarasalar bulunuyor.
Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan mağara, 1995 yılından beri ziyarete açık. Mağara, 2019'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Türkiye'deki 28 Jeolojik Miras Alanı'ndan birisi. 2007 yılında ise 483 ha alan ile birlikte Tabiat Parkı ilan edildi.
Mağara yarı yatay, yarı dikey olarak birbirine bağlı 5 kat ve 8 büyük salondan oluşuyor. Mağaranın içi, şekillerine göre bölümlere ayrılmış ve her bölüm farklı isimlerle anılıyor. “Havuzlu Salon, Büyük Damlataşlar Salonu, Fosil Salonu, Yarasalar Salonu, Mantarlı Salon, Sütunlar Salonu ve Yeni Salon” bölümleri ziyaret edilebiliyor. Bunların dışında oluşumu devam eden henüz ziyarete açılmamış bölümler de bulunuyor mağarada.
Ballıca Mağarası güzelliğiyle ve büyüklüğüyle olduğu kadar şifasıyla da ziyaretçi topluyor. KOAH ve astım hastaları mağarayı sık sık ziyaret ediyor. Mağaraya gelen hastalar banklarda oturarak bol bol oksijen alıyor. Dışarıda oksijen tüpü ile dolaşan hastalar mağarada oksijen tüpü takmadan rahatça nefes alabiliyor.
Ballıca Mağarası tabiat parkına giriş ücreti 14 TL, indirimli 7 TL. Burada müze kart geçerli değil.
Tabiat parkı içinde kamp olanağı da mevcut. Kamp alanında gecelik çadır yeri için 61 TL, karavan yeri için 77 TL ödeyerek burada konaklayabilirsiniz. Büfe, wc, mescit, lokanta gibi olanaklar da bulunuyor. Tabiat parkında doğa yürüyüşü yapabilir, yaban hayatı gözlemleyebilir, birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.
Ballıca Mağarası iletişim
0356 228 46 26
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