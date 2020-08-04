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Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü bayramda 18 bin kişi ziyaret etti

TOKAT HABERLERİ  | 04.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü bayramda 18 bin kişi ziyaret etti

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bin kişi gezdi.

Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede yer alan mağara, Türkiye'nin en büyük ve görkemli mağaraları arasında yer alıyor.

Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken ve halen keşfedilmemiş bölümleri bulunan mağara, "havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çeken mağarayı, Kurban Bayramı'nda 8 bin kişi ziyaret etti.

Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü'nü ise Kurban Bayramı'nda 10 bin kişi gezdi.

İki gözetleme kulesinin bulunduğu, büyük bölümü sazlıklarla kaplı olan doğal alan çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden bir ekibin 2009-2010 yıllarında yaptığı çalışmada 110 yerli kuş türünün barındığı tespit edilen gölde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması devam ediyor.

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