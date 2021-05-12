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Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için çalışmalar hızlandırıldı

12.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ilgi çeken mağara ve çevresinde düzenleme çalışmaları, ziyaretçilerin kullanması amacıyla evler, kafe, restoran ile çocuk parkı ve yürüyüş yollarının yapımı sürüyor - Tokat Valisi Ozan Balcı: - "İnşallah Ballıca Mağaramız kalıcı listeye de girecektir. Ballıca Mağarası sadece Tokat'ın değil Türkiye'nin bir değeri"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar devam ediyor.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor.

Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor.

Özellikle yurt içinden çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mağara, ender rastlanan soğan sarkıtları ve içindeki oluşumlarla ziyaretçileri adeta büyülüyor.

"Havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastaları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranıyla da ilgi çekiyor.

"Dünya Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" adı altında 2017'de başlatılan çalışmalar, mağaranın 2019 yılında "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınmasının ardından hızlandırıldı.

Tokat Valiliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ballıca Mağarası'nı ziyarete gelenlerin konaklayabileceği, doğaya uygun evler yapılmaya başlandı.

Ayrıca bölgede kafe ve restoran ile çocuk parkının yapımı sürüyor. Mağara çevresinin düzenlenmesi ve alternatif yürüyüş yollarının yapımı için de çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, mağaranın sağlığa olumlu etkilerinin belirlenmesi amacıyla bilim insanlarına raporlar hazırlatılacak.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, Ballıca Mağarası'nın Tokat turizmi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Bir yerin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinin ardından belirli prosedürlerin uygulanması gerektiğini dile getiren Balcı, "Belli aşamaları var, onların tamamlanması lazım. Ballıca Mağarası'na Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı güdümlü bir proje yaptık. Yakın zamanda o projeye de başlayacağız. Yapacağımız projelerin tamamlanması için gayret gösteriyoruz. İnşallah Ballıca Mağaramız kalıcı listeye de girecektir. Ballıca Mağarası sadece Tokat'ın değil Türkiye'nin bir değeri." ifadelerini kullandı.

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