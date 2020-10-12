Balmumunda saklı tat: Deniz hazinesi Bottarga nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’de yapılan ve binlerce kişinin merak etmesine neden olan Bottarga yani kefal havyarı hakkında öğrenmek istediklerinizle geldik. Önce bilmek isteyenler için bottarga tarifi malzemeleri ve yapılışı geliyor...

Malzemeleri

Dişi kefal balığı yumurtası

Tuz

Balmumu (dışı için)

Yapılışı

Yumurtaların içinde bulunduğu kese çıkarılır.Soğuk suda yıkanır ve yarım saat tuza yatırılır, tekrar yıkayıp kurutulur. Sonrasında kesenin içindeki yumurtalar zedelenmeden tuza bulanır. Bu uygulama 3 veya 4 defa tekrarlanır. Keseler 2-3 gün güneş altında bekletilir. Yumurtalar kahverengiye dönüştüğü zaman sıcak balmumuna daldırılır ve üzerinde oluşan kabuğun donması beklenir. Yenme işleminde ise dilimlenir ve çevresindeki balmumu kabuğunu temizlenir.

BOTTARGA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Akdeniz havyarı" olan bottarga, çok sevilerek tüketilen bir besindir ve tamamen elle yapılan nadir bir doğal üründür. Tunus'un mutfak mirasının bir parçası olmasına rağmen, tüketimi birçok Akdeniz ülkesine yayılmıştır.

Antik Çağ'da, boutargue veya bottarga zaten tüketiliyordu ve bazıları onun 4000 yıl önce Mısır'da ortaya çıkıp tüketildiği söylüyor.