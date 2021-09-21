Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlı takımla saha içinde gerilim yaşadı. Vodafone Park’taki maça ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 79. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla müthiş bir gole imza atarak skoru 3-2’ye getirmeyi başardı. Golden sonra bir anda Beşiktaş yedek kulübesi önüne giden Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın’ı göstererek elini kafasına götürdü ve geçmişte kendisiyle ilgili yaptığı bir yoruma karşılık verdi. Balotelli 90+7’de beraberlik golünü de atınca, ortalık savaş alanına döndü.

Sezon öncesinde Beşiktaş’ın da ilgilendiği İtalyan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın onay vermediğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda “Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı” ifadeleriyle Balotelli transferine karşı olduğunu söylemişti.

SERGEN YALÇIN “BEYNİ YOK” DEMİŞTİ

Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında Balotelli ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlarken, son düdükle birlikte ortalık karıştı. Mario Balotelli’nin içinde bulunduğu gerginlik sırasında İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar.

