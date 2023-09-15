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Balotelli kimdir, kaç yaşında, nereli? Mario Balotelli hangi takımda oynayacak? Yeniden Süper Lig'te!

15.09.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mario Balotelli ile ilgili aramalar yaşanan bir son dakika gelişmesiyle birlikte hız kazandı. Daha önce Adana Demirspor'da forma giymiş olan futbolcunun Süper Lig'e geri döndüğü açıklandı. Bu haber üzerine Kullanıcılar 'Batolelli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynayacak?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Peki, Balotelli kimdir, kaç yaşında, nereli? Mario Balotelli hangi takımda oynayacak? Ayrıntılar haberimizde...

En son İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Mario Balotelli, Türkiye'ye geri döndü. Sion'a veda eden İtalyan yıldız, Adana Demirspor'da ikinci dönemini başlatıyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte Batolelli'nin yaşı ve hayatı ile ilgili merak edilenler...

BALOTELLI KİMDİR?

Mario Barwuah Balotelli 12 Ağustos 1990 Palermo, İtalya doğumludur. Santrfor mevkiinde oynayan Balotelli aslen Ganalıdır.

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Kariyerine Lumezzane'de başladı. Daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denendi. 2007 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini'ydi fakat Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. Balotelli, yeni hocası José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü. Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti.

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Balotelli, Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya millî futbol takımı formasını giydi.

MARIO BALOTELLI HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Balotelli transferini açıkladı. Balotelli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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