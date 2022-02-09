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Balotelli'nin yanına bir yıldız daha! Adana Demirspor'dan son gün sürprizi

09.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, ara transferde de imzalarını peş peşe attırdı. Çaykur Rizespor'dan Djokovic'i kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile problem yaşayan Loric Remy'yi de transfer etti. Gece açıklanan transfer sürpriz olarak nitelendirildi. Remy ile Balotelli artık Adana Demirspor'da forma savaşı verecek.

Balotelli'nin yanına bir yıldız daha! Adana Demirspor'dan son gün sürprizi

Süper Lig'de özellikle Montella dönemi sonrası başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor transferlerine devam ediyor. Kendi sahasında Galatasaray'ı, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Adana Demirspor; Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Remy'yi kadrosuna kattı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ

Demirspor'un yeni transferini başkan Murat Sancak sosyal medya hesabından açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerine Lens, Lyon, Newcastle United, QPR, Chelsea, Las Palmas ve Lilel gibi takımlarda forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor
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