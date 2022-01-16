Balotelli'ye dudak uçuklatan teklif! Adana Demirspor başkanı resmen açıkladı! ''Satmıyorum''

Adana Demirspor'da Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Balotelli'ye teklif yağıyor. Süper Lig'in devlerinin peşinde olduğu Balotelli için resmi olarak teklif aldıklarını açıklayan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, yıldız futbolcuyu satmayacaklarını söyledi.

"TEKLİF GELDİ AMA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli gibi futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda vermeyi düşünmüyoruz. Balotelli'ye 6-6,5 milyon avro civarında bir teklif geldi ama vermeyi düşünmüyoruz çünkü onun ayarında bir futbolcu almaya kalktığın zaman bu fiyata alamazsın. Benim Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon avroyu ceplerine koymaları lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha düşük ama ben 'git' demezsem gitmez. Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. İyi bir ilişkimiz var."

"HEDEFİMİZ İLK 10 İÇİNDE OLMAK"

Ligin 21. haftasında sahalarında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Sancak, "İnşallah önümüzdeki maçları da alıp devam etmek istiyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha önce de söyledim, baktık iyi gidiyoruz, Avrupa'ya da yakınız niye olmasın?" diye konuştu.

"EKSİK KALAN BÖLGELERE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer konusunda da net konuşan Sancak, "Teknik direktör Vincenzo Montella ile belirlediğimiz bölgeler var. Eksik kalan bölgelere transfer yapacağız. İyi futbolcu bulursak transfer edeceğiz, bulamazsak da etmeyeceğiz. Francis Ezeh ile İzzet Çelik arkadaşımızı Tuzlaspor'a kiralık verdik. Orada gidip en azından oynasınlar çünkü şu anda burada yer bulamıyorlar." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA DA GÖRDÜNÜZ"

Türk futbolunda herkesin iyi mücadele etmesi gerektiğini anlatan Sancak, "Hatta ben futbolculara 'Bundan sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın.' dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana Demirsporlu yoktu. Onun için buradan bütün kulüp futbolcularına da sözüm olsun, yapmayın, oyun oynayın." ifadelerini kullandı.

"3-5 YIL İÇERİSİNDE HERKESİN İKİNCİ TAKIMI OLURUZ"

Başkan Sancak, diğer takım taraftarlarının da ikinci takımı olmak istediklerini belirterek, "Herkesin gönlünde bir takım var. Biz gönlünde bir takım olanın ikinci takımı olmak istiyoruz. Hatta taraftarlara da yazdım. O noktada da taraftarlarımızdan beklentilerimiz var. Onlar da bu işin içerisinde olsun. İnanıyorum ki 3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı oluruz. Gönüllerde ikinci takım olduğunda, bazılarının da birinci takımı oluruz zaten. Önemli olan gönüllerde ikinci takım olmak." açıklamasını yaptı.

(AA)

