Balotelli'ye rekor ücret! İtalya'ya geri dönüyor

Adana Demirspor'da yeniden kendini bulan Mario Balotelli'ye teklif yağıyor. Mario Balotelli transferiyle ilgili son gelen iddia ise İtalya'da manşetleri süsledi.

5 MİLYON EURO

İtalyan basınının geçtiği habere göre Spezia, Mario Balotelli için Adana Demirspor'a 5 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncunun serbest kalma bedelinin 5 milyon euro olduğu iddia edilirken Balotelli'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu. Bu bedelin kabul edilmesi halinde Adana Demirspor tarihinin en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

BAŞKAN '10 İSTERİZ' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Mario Balotelli'nin daha önce de talipleri çıkmış, başkan Murat Sancak tecrübeli golcü için 10 milyon euro istediklerini açıklamıştı. Öte yandan Adana Demirspor, 31 yaşındaki golcünün alternatifini belirledi bile: Burak Yılmaz.

BALOTELLİ'NİN YERİNE BURAK YILMAZ

Lille'e veda eden Burak Yılmaz, bir süredir Adana Demirspor'un gündeminde. Mavi Şimşekler, Mario Balotelli transferinin gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz'ı kadroya katmanın planlarını yapıyor. Adana ekibiyle iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Yılmaz'ın MLS'e gitmemesi halinde Demirspor'a imza atması bekleniyor.



