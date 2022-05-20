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Balotelli'ye rekor ücret! İtalya'ya geri dönüyor

20.05.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin önümüzdeki sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalya'ya dönmeye çok sıcak bakan İtalyan futbolcuya teklifler geliyor. Mario Balotelli için Spezia'nın Adana Demirspor'a 5 milyon euroluk teklif yaptığı haberleri Çizme'de geniş yankı buldu. İşte detaylar...

Balotelli'ye rekor ücret! İtalya'ya geri dönüyor
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'da yeniden kendini bulan Mario Balotelli'ye teklif yağıyor. Mario Balotelli transferiyle ilgili son gelen iddia ise İtalya'da manşetleri süsledi.

5 MİLYON EURO

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İtalyan basınının geçtiği habere göre Spezia, Mario Balotelli için Adana Demirspor'a 5 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncunun serbest kalma bedelinin 5 milyon euro olduğu iddia edilirken Balotelli'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu. Bu bedelin kabul edilmesi halinde Adana Demirspor tarihinin en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

BAŞKAN '10 İSTERİZ' DEMİŞTİ

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Hatırlanacağı üzere Mario Balotelli'nin daha önce de talipleri çıkmış, başkan Murat Sancak tecrübeli golcü için 10 milyon euro istediklerini açıklamıştı. Öte yandan Adana Demirspor, 31 yaşındaki golcünün alternatifini belirledi bile: Burak Yılmaz.

BALOTELLİ'NİN YERİNE BURAK YILMAZ

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Lille'e veda eden Burak Yılmaz, bir süredir Adana Demirspor'un gündeminde. Mavi Şimşekler, Mario Balotelli transferinin gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz'ı kadroya katmanın planlarını yapıyor. Adana ekibiyle iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Yılmaz'ın MLS'e gitmemesi halinde Demirspor'a imza atması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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