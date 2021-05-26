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''Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz!''

26.05.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli, Danny Welbeck ve Mehmet Topal transferi hakkında konuştu.

''Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz!''

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini söyledi. Sancak, Balotelli, Welbeck ve Mehmet Topal transferleri hakkında konuştu.

"GÖKHAN İNLER VE VOLKAN ŞEN ŞU AN BİZİMLE"

Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekti.

Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.

"RASSOUL İÇİN RESMİ BİR TEKLİF ALMADIK"

Sancak, 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncuları Joher Rassoul'ün transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu.

"BALOTELLI'YE TEKLİFTE BULUNDUK"

Transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Sancak, takımla ismi anılan oyuncularla ilgili şunları kaydetti:

"Gervinho, Trabzonspor'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin. Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın.


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Adana Demirspor
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