''Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz!''

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini söyledi. Sancak, Balotelli, Welbeck ve Mehmet Topal transferleri hakkında konuştu.

"GÖKHAN İNLER VE VOLKAN ŞEN ŞU AN BİZİMLE"

Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekti.

Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.

"RASSOUL İÇİN RESMİ BİR TEKLİF ALMADIK"

Sancak, 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncuları Joher Rassoul'ün transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu.