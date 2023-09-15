Balotelli yeniden Adana Demirspor'da! Murat Sancak sürpriz bir şekilde transferi açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'dan Balotelli müjdesi geldi. Sion ile sözleşmesini fesheden yıldız oyuncu yeniden Adana Demirspor'a döndü.
Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshedip yakın zamanda takımdan ayrılmıştı. Adana Demirspor, Balotelli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Balotelli transferini duyurdu.
Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.