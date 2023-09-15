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Balotelli yeniden Adana Demirspor'da! Murat Sancak sürpriz bir şekilde transferi açıkladı

15.09.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Sion ile sözleşmesini fesheden Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı. Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Balotelli transferini açıkladı. Balotelli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'dan Balotelli müjdesi geldi. Sion ile sözleşmesini fesheden yıldız oyuncu yeniden Adana Demirspor'a döndü.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

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Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshedip yakın zamanda takımdan ayrılmıştı. Adana Demirspor, Balotelli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MURAT SANCAK'IN PAYLAŞIMI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Balotelli transferini duyurdu.

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35 MAÇA ÇIKMIŞTI

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Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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