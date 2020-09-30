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Balyalı kadınlar Sındırgı’ya hayran kaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ziyaretçilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.Türkiye genelinde yüzün üzerinde belediyeye örnek olan Akpınar Yaşam Merkezi, geçtiğimiz günlerde Sındırgı ilçesini ziyaret eden Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve kadın meclisinden tam not aldı.

Turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ziyaretçilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.
Türkiye genelinde yüzün üzerinde belediyeye örnek olan Akpınar Yaşam Merkezi, geçtiğimiz günlerde Sındırgı ilçesini ziyaret eden Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve kadın meclisinden tam not aldı. Sındırgı’daki turizm yatırımları, kültürel değerler ve kadınlara yönelik projeler yakından incelendi. Balya ilçesinde de bu tür bir kalkınmanın gerçekleşmesi adına Sındırgı Belediyesi ile proje işbirliği yapılacağı belirtildi.
İlk defa geldiği Sındırgı ilçesinin kendisinde çok güzel duygular uyandırdığını belirten Orhan Gaga’nın eşi Belma Gaga, “Şu an ilçeler içerisinde ilk defa geldiğim bir ilçe ama bende çok güzel duygular uyandırdı. Gördüklerim, yediğim, gezdiğim her şey gerçekten çok güzel. Belediye başkanı gerçekten iyi çalışmış, iyi bir ekibi var" dedi.
Balya kadın meclisi üyelerinden Tuğba Dağlı, “Balya belediyesi ve kadın meclisi olarak. Sındırgı belediyesi ve Ekrem Yavaş belediye başkanım beni çok şaşırttı. İnanılmaz güzel projeler var. Ve hepsinin hayal edilip bu şekilde aktif olması gerçekleştirilebilir olması bence inanılmaz güzel. Buradaki kadınların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sındırgı halkının çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu güzel hayaller bu güzel emekler bu güzel çabalar hep sonuç bulmuş ve şu an birçok kadının evine kendi ayakları üzerinde durabileceği, geçimini sağlayabileceği bir para isterse geliyor bu inanılmaz bir fırsat kadınlar için. Biz de Balya belediyesi olarak projelendirmek ve yapmak istiyoruz. Bu konuda Sındırgı belediyesi bize inanılmaz örnek oldu. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Hem doğal şehir olması, hem sanata kültüre, tarihe sahip çıkması açısından yapılan çalışmalar Sındırgı’da yerinde görüldü. Balya da, Sındırgı da geçmişte büyükken şimdi küçük kalmışlar. Balya’da da bir gonca gül gibi açacak inşallah. Bu maksatla dolaşıldı, görüldü. İnşallah bir katkı sunmuşuzdur” dedi.

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