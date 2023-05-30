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Balyanoz Koyu’nda yılan paniği

30.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu’nda görülen yılan paniğe sebep oldu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu’nda görülen yılan paniğe sebep oldu. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi’ndeki Balyanoz Koyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar, panik yaşayarak Balyanoz Koyu’nda görevli Darıca Belediyesi güvenlik görevlilerine haber verdi. Yılana zarar vermeden yakalayan güvenlik görevlileri durumu Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekiplerine bildirdi. Gelen ekip, yılanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere araca aldı. Yılan, doğal yaşama alanına bırakıldı.

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