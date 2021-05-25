"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim savcıların yargılanmasına devam ediliyor

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen dava duruşmasına, sanıklar Ömer Diken, Ali Efendi Peksak, Hüsnü Çalmuk, Mustafa Başer ve Metin Özçelik, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

Balyoz Planına değinen Diken, "Bu planları yapmak suç değil, ama bu planların darbe planı olduğunu kabul etmek suç oldu, biz suçlu olduk." dedi.

Balyoz davasında delilleri ve belgeleri dikkate alarak karar verdiklerini öne süren Diken, yargılama sürecinde gerekli araştırmayı yaptıklarını ve savunmaları dikkate aldıklarını iddia etti.

Duruşmaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.



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