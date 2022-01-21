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"Balyoz'da kumpas" davasının görülmesine devam edildi

21.01.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Balyoz'da kumpas" davasının görülmesine devam edildi

İSTANBUL (AA) - Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 38. duruşmaya sanık avukatları ile davanın müdahillerinden Suat Aytın ve Hüseyin Hançer katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Baransu, Kovid-19 riski sebebiyle mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Baransu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Firari sanık Tuncay Opçin hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından 2 Haziran 2021'de açıklanan mütalaada, Mehmet Baransu'nun muhabir ve yazar olarak çalıştığı Taraf gazetesini kullanarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerini yürüttüğü anlatılıyor.

Mütalaada, Baransu'nun FETÖ'nün hiyerarşik yapılanmasına dahil olarak, örgüte ait süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle FETÖ üyesi olduğu kaydediliyor.

Sanık Tuncay Opçin ve sanık Mehmet Baransu'nun birlikte hareket ederek Ergenekon ve Balyoz planı davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyonların zemininin hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik FETÖ'nün basın ayağını oluşturdukları ifade edilen mütalaada, dosyadaki delillere göre Tuncay Opçin'in FETÖ'nün etkin ve önemli görevler ifa eden yönetici nitelikte önemli bir üyesi olduğu aktarılıyor.

- Ceza istemleri

Sanıklar Altan, Çongar ve Oğur'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte işledikleri suçlar yönünden FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettikleri belirtilen mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılması isteniyor.

Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, daha önce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep ediliyor.

Esas hakkındaki mütalaada, Baransu'nun zincirleme şekilde "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere 24 yıldan 45 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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