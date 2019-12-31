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  4. Bamya tohumu faydaları nelerdir?

Bamya tohumu faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Potasyum, demir, kalsiyum mineralleri ve B, C vitaminleri bakımından son derece zengin olan bamya tohumu faydalarıyla son zamanların popüler ürünü haline geldi. Alternatif tıp meraklılarının dikkatini çeken bamya tohumunun yararları birçok hastalığın şifacısı olabilir. Merak edenler için bamya tohumu faydalarını derledik, buyursunlar.

Bamya tohumu faydaları nelerdir?

Bamya tohumu, bamya bitkisinin içine açtığımızda karşımıza çıkan minik çekirdeklerdir. Bu minik çekirdekler doğru koşullarda kurutulduğunda bamya tohumları elde edilir. Eğer maksimum fayda sağlanmak istenirse, bamya tohumları güvenilir aktarlardan alınarak tüketilebilir.

BAMYA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

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Bamya tohumu, B ve C vitaminleri yönünden potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller bakımından zengindir.

Diyabet rahatsızlığı olanlar için oldukça etkilidir.

Bamya tohumu kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Bamya tohumu antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

Kilo vermek isteyenler bamya tohumundan destek alabilirler. Bol lif içeren bamya tohumu uzun süre tok tuttuğu için kilo vermek isteyenlerin de gözdesidir.

Şimdi tam zamanı! Çünkü bronşit ve astım gibi hastalıkların iyileşmesinde etkisi büyüktür.

Düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendirmeye ve konsantrasyonu artırmaya katkı sağlar.

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ NASIL YAPILIR?

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Bamya tohumlarını yaptığınız çorbalara ekleyerek, çorbanızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
Bamya tohumunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, bamya tohumlarını kahve çekirdeklerini çeker gibi öğüttükten sonra sıcak suda demleyip suyunu içebilirsiniz.

Dilerseniz bamya tohumu kürü yaparak da bamya tohumundan yararlanabilirsiniz. Bunun için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirip toz haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek macun kıvamına getirin. Bamya tohumu kürünü her gün 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

Bamya tohumunu belirtilen ölçülerde kullanmaya özen göstermelisiniz. Ancak bamya tohumundan faydalanmadan önce muhakkak bir uzmana danışmalısınız.


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