Bamya tohumu faydaları nelerdir?

Bamya tohumlarını yaptığınız çorbalara ekleyerek, çorbanızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bamya tohumunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, bamya tohumlarını kahve çekirdeklerini çeker gibi öğüttükten sonra sıcak suda demleyip suyunu içebilirsiniz.

Düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendirmeye ve konsantrasyonu artırmaya katkı sağlar.

Şimdi tam zamanı! Çünkü bronşit ve astım gibi hastalıkların iyileşmesinde etkisi büyüktür.

Kilo vermek isteyenler bamya tohumundan destek alabilirler. Bol lif içeren bamya tohumu uzun süre tok tuttuğu için kilo vermek isteyenlerin de gözdesidir.

Bamya tohumu, B ve C vitaminleri yönünden potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller bakımından zengindir.

Bamya tohumu, bamya bitkisinin içine açtığımızda karşımıza çıkan minik çekirdeklerdir. Bu minik çekirdekler doğru koşullarda kurutulduğunda bamya tohumları elde edilir. Eğer maksimum fayda sağlanmak istenirse, bamya tohumları güvenilir aktarlardan alınarak tüketilebilir.

Dilerseniz bamya tohumu kürü yaparak da bamya tohumundan yararlanabilirsiniz. Bunun için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirip toz haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek macun kıvamına getirin. Bamya tohumu kürünü her gün 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

Bamya tohumunu belirtilen ölçülerde kullanmaya özen göstermelisiniz. Ancak bamya tohumundan faydalanmadan önce muhakkak bir uzmana danışmalısınız.



