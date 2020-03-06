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Bamya tohumunun faydaları: Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!

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Son derece değerli bir besin olan bamyanın tohumları da adeta bir mucize. Popüler bir ürün haline gelen bamya tohumunun faydaları konusuna değineceğiz bugün. Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahip olan tohumlar, birçok hastalığın riskini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Peki bamya tohumunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Bamya tohumunun faydaları: Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!

Bamyanın içinde yer alan minik çekirdekler, bamya tohumu olarak adlandırılır. Lifli yapısı, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde bilim insanları tarafından da araştırılan bir sebzedir. Az tüketilen sebzeler arasında yerini alan bamya tüylü ve sümüklü yapısı sebebiyle birçok kişi tarafından sevilmez. Bamya yemeyi sevmiyorsanız, en azından tohumlarından faydalanabilirsiniz. Bamya tohumunun faydaları ise oldukça fazla. Üstelik bamyanın kendisini tüketmekten çok daha kolay. İşte bamya tohumunun faydaları ve sağlığımız üzerine etkileri...

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bamya tohumunun içinde yer alan çekirdeklerin ayıklanıp kurutulmasıyla hazır hale getirilen tohumlara, aktar gibi bitkisel ürünlerin satıldığı yerlerde kolaylıkla ulaşılabilir. Kalsiyum, demir, çinko ve B grubu vitaminleriyle birlikte mineral bakımından zengin olan bamya tohumu kas ve kemik sağlığını korumakta etkilidir. Düzenli tüketildiğinde birtakım kemik hastalıklarına karşı meydan okur.

İçeriğinde bulunan demir, kansızlıkla mücadele konusunda oldukça etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu, kan değerlerinin normal bir aralığa gelmesine yardımcı olabilir.

KANSERE KARŞI VÜCUDU KORUR

Bamya tohumlarının antioksidan içeriği yüksektir. Antioksidan bileşenleri ise hücre sağlığını korumaya yardımcı olur ve hücrelerin kanserleşme eğilimini baskılamaya çalışırlar. Aynı zamanda bamya tohumları, var olan tümörlerin büyüme hızını yavaşlatabilir ve yayılmasının önüne geçebilir. Hücre sağlığını korumaya çalışan bamya tohumu, vücudun savunma sistemini güçlendirmeye de yardımcı olabilir.

ENFEKSİYONLA SAVAŞIR

Bamya tohumunun faydaları nelerdir diyenler için bir etkisinden daha bahsedeceğiz. O da enfeksiyonlara karşı olan etkisi. Virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklara karşı vücudu korur, hastalıklardan kurtulma sürecini hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu minik tohumlar sayesinde kış hastalıklarından korunmanız mümkün. Özellikle soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonları ve ayak mantarı tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir.

KİLO VERMEK İSTEYENLERİN İMDADINA YETİŞİYOR

Bamya tohumları, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi kazandırır ve fazla yeme isteğinin önüne geçer. Kan şekerini dengelemesi sebebiyle yeme ataklarını da engellemiş olur. İdrar sökücü etkisi sayesinde vücutta biriken fazla ödemden kurtulabilirsiniz.

Bamya tohumlarının kalori oranı oldukça düşüktür. Diyet yapıyorsanız doktor kontrolünde listenize bamya tohumlarını ekleyebilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DÜZENLİ ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLUR

Bamya tohumları lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışma hızını düzene sokar. Kabızlık problemine karşı son derece etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumları, bağırsak tembelliğinin önüne geçer.

KOLESTEROLÜN DÜŞÜRÜLMESİNİ SAĞLAR

Yüksek kolesterolün düşürülmesini sağlar ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Bunu yanı sıra kan şekerini de dengelemeye yardımcı olan bamya tohumu, tip 2 diyabet ve insülin direncini de önlemede etkilidir.

HAFIZAYI KUVVETLENDİRİR

Düzenli tüketildiğinde konsantrasyon artırıcı etkisi ortaya çıkar. İçerdiği B vitamini sayesinde sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Bamya tohumlarının yatıştırıcı etkisi de bulunmaktadır. Stresle savaşmaya yardımcı olan bamya tohumları buna bağlı ortaya çıkan uykusuzluk problemiyle de mücadele eder.

Bamya tohumu diz ağrılarına iyi gelir mi sorusu internette sıklıkla aratılmaktadır. Dizde meydana gelen sıvı kaybına karşı bamya tohumlarının etkilerinin olumlu olduğu söylenmektedir.

Bronşit ve astıma karşı koruyucudur.

BAMYA TOHUMLARI NASIL KULLANILIR?

Bamya tohumları nasıl tüketilir diyenler için cevaplayalım. Birden farklı tüketim şekli vardır. Bamya tohumlarını hazırladığınız çorbalara ekleyebilirsiniz.

Diğer bir kullanım şekli de kahve çekirdekleri gibi öğütülerek tüketilmesidir. Bamya tohumlarını öğütün. Sonrasında demleyin ve süzdükten sonra günde bir bardak için.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER

10 adet bamya tohumu
Bir yemek kaşığı bal
Bir yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR?

Bamya tohumlarını toz haline getirin.

Bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın.

Bu hazırladığınız karışımdan her gün bir çay kaşığı yiyebilirsiniz.

Bamya tohumu kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalısınız. Sürekli kullandığınız bir ilaç, kronik bir rahatsızlığınız ya da alerjiniz varsa bamya tohumunu kullanmadan önce muhakkak doktorunuzdan onay almalısınız. Unutmayın ki sağlığınız her şeyden önemli...

Doktorunuz onay verdikten sonra tohumları nereden aldığınız da sağlık açısından oldukça değerli. Açıkta satılan bamya tohumlarından uzak durun. Üstelik bu minik tohumların son kullanım tarihi de önemli. Sağlığınızı korumak istersen sağlığınızdan olmayın!

BAMYA TOHUMLARININ ZARARLARI

Henüz bamya tohumunun kanıtlanmış ciddi bir zararı yoktur. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır;

Kronik rahatsızlığı olanlarda beklenmeyen yan etkiler gösterebilir.

Yine aynı şekilde düzenli ilaç kullanımında da gözükebilir.

Hamileler, yeni doğum yapan kadınlar, emziren anneler kesinlikle bamya tohumu tüketiminden uzak durmalıdırlar.

Bamya tohumunu bütün olarak yemek boğaza kaçma riskini artırabilir. Bu yüzden öğütülerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Bamya tohumu tüketimi günlük olarak kesinlikle abartılmamalıdır. Makul ölçüde tüketmek sağlığınız için önemlidir.

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