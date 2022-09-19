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Banaz Kaymakamı Musa Aydemir Gaziler ve aileleriyle buluştu

19.09.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir Gaziler ve aileleriyle buluştu

Banaz Kaymakamlığı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemek Banaz Müftüsü Remzi Karadoğan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir gecede yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin kahramanlıklarının ve fedakarlıklarının Türkiye'nin varlık sebebi olduğunu söyledi.

Gazilerin vatanımızı korumak için canlarını ortaya koyduğunu belirten Aydemir, "Sizler ve aileleriniz bizler için çok önemliler. Sizlerle beraber olmak, sohbet etmek gerçekten çok kıymetli. Hiç şüpheniz olmasın, devlet olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerinizi yakından takip ediyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler, bu ülkenin, bu vatanın en onurlu insanlarısınız. Gaziler gününüz kutlu olsun." dedi.

Yemeğe Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve beraberindekiler de katıldı.

Program Banaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından gazilere hediyeler verilmesiyle sona erdi.

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