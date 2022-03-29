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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde açık artırmayla damızlık koç satışı

29.03.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En pahalı koç 27 bin 500 liraya alıcı buldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 20 bin dönüm alandaki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında yetiştiriciler satışa çıkarılan 149 koçu alabilmek için birbiriyle yarıştı.

"Merinos Çiftliği" olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetine devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitü, "Islah ve Genetik", "Yemler ve Hayvan Besleme", "Su Ürünleri", "Üretim ve İşletme", "Yetiştirme Tekniği" bölümlerinin yanı sıra yetiştiricilerin damızlık ihtiyacını da karşılıyor.

Her yıl nisan ayında düzenlenen geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan "Karacabey merinosu"nu alabilmek mücadele veriyor.

Bu sene satışa sunulan 149 koç, yaşlarına göre 7 bin 500 liradan açık artırmaya sunuldu.

Enstitü Müdürü Erdinç Veske, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 yıllık geleneği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açık artırmada 149 koçtan 120'sinin satıldığını belirten Veske, "En düşük fiyat 10 bin lira, en yüksek fiyat da 27 bin 500 lira oldu. Bu hayvanlar, üst elit sürümüz merinos koyunlarındaki üst grubumuz. Yani hem et oranı hem de yapağı oranı yüksek." dedi.

En pahalı koçun yeni sahibi olan Manisa'nın Demirci ilçesinden Celal Sevgi ise sürüsünde 120 civarında hayvanın bulunduğunu dile getirdi.

Enstitüden her yıl koç aldığını anlatan Sevgi, "Bu yıl iki tane aldım. Buraya hazırlıklı gelmiştim, o yüzden en iyisini almaya zaten niyetliydim. Bunu da başardım, ben bu koça verdiğim parayı bir yılda amorti ederim." diye konuştu.

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