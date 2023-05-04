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Bandırma’da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

04.05.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde oto kiralama ofisinde silahlı saldırıya uğrayan Gürcan Güler, ölümden döndü.

İki mermi Güler’in oturduğu koltuğun demirine saplanırken, bir mermi de masanın üzerindeki deftere saplandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Silahlı saldırı, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 15.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Bandırma 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Gürcan Güler (39), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Güler, iş yerinde otururken, silahlı saldırgan motosikletini kapının önüne park ederek, başında kaskla içeri girdi. Tanınmamak için kaskını çıkarmayan şahıs Güler’e, “Araç var mıydı abi sizde” diye sordu. Güler, “Bayram içinse maalesef kalmadı” cevabını verdi. Şahıs ise, “Nasıl kalmadı, araç yok mu” dedikten sonra montunun cebindeki silahı çıkartarak Güler’e üç el ateş edip, geldiği motosiklete binerek kaçtı. Mermilerden ikisi sandalyenin koluna ve biri de masanın üzerindeki deftere saplanırken Güler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından ofisteki ve bölgedeki kamera kayıtları incelenirken, saldırıyı düzenleyenlerin daha önceden bölgede keşif yaptığı ve Güler’i takip ettikleri ortaya çıktı. Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışmalarını yürüten emniyet ekipleri, saldırı sırasında bölgede gözcülük yapan E.Ö. ve olayla bağlantısı tespit edilen A.Ö.’yü gözaltına aldı. E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Ö. adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırıya uğrayan Güler’le davalık olan eski Bandırmaspor yöneticisi B.Ö. ve iki şahıs daha emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla hazırlanan dosyaya kısıtlama kararı getirdi.

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