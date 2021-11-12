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Bandırmalı yumurtacılar haftalık 1,5 milyon liralık ihracat yapıyor

12.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmalı yumurtacılar haftalık 1,5 milyon liralık ihracat yapıyor

BALIKESİR (AA) - Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aytekin, birlik üyeleri tarafından Katar, Dubai, İran ve Irak'a haftada 2 milyon yumurtanın ihraç edildiğini bildirdi.

Aytekin, kendi yumurta üretim fabrikasında gazetecilere, Bursa bölgesi dahil birliğin 18 üyesinin bulunduğunu söyledi.

Yumurta üretimi ve tüketimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Aytekin, dünyada en fazla Japonya'da yumurta tüketildiğini dile getirdi.

Aytekin, Türkiye'de yumurta tüketiminin daha da artması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde yumurta tüketiminin artması için ilkokullarda, süt kampanyaları gibi yumurta tüketimini teşvik edici projeler uygulanabilir, anneler, ailelerinde yumurta tüketimi konusunda bilinçlendirilebilir." diye konuştu.

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği'nin yumurta üretimi ve ihracatı konusunda bilgiler paylaşan Aytekin, şunları kaydetti:

"Birliğimizde 3 milyon tavuk var, günlük 2,5 milyon yumurta üretiyoruz. Yurt dışına günlük yumurtanın yüzde 20'si, yani haftada 5 tırda 2 milyon yumurta Katar, Dubai, İran ve Irak'a gönderiliyor. Bu rakam 1,5 milyon liraya tekabül ediyor. Bandırma Ticaret Borsası'nın bir süre önce 'İhracat Kanatlanıyor' ismindeki Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) çok yararlı. Bu proje kapsamında bölgedeki 10 firma ile Ortadoğu ülkelerini ziyaret ederek, ikili iş görüşmelerine katıldık. Yumurta pazarlama çalışmaları yaptık. Katar ve Dubai'ye gittik. Orada bölgemizden yumurta almalarını sağladık. Kendimizi tanıtmış olduk."

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