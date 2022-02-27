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Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından

27.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı" - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "İçerideki maçlar çok daha önemli. Burayı çabuk unutup hemen içerideki Manisa FK maçına hazırlanacağız"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendi sahalarında kazanmak için maça çıktıklarını belirtti.

"Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi." diyen Gürsel, "Bugün takımımız çalıştıklarımızı, düşündüklerimizi oyun anlamında iyi yansıttı. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Sadece girdiğimiz pozisyon sayısına göre bir gol bulabildik, daha önce ikinci golü bulup maçı daha rahat bir konuma getirebilirdik. Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı. Artık bundan sonraki süreçte önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğiz. O maç için en iyi şekilde hazırlanıp bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Karafırtınalar: "Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Bandırmaspor'un ligin ilk haftasından itibaren ilk 6'nın içinde yer alan bir takım olduğunu aktardı.

Bordo-beyazlı ekibin dominant bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı biraz çekingen oynadık ama ikinci yarı biraz daha cesur oynadık. Rüzgarla beraber belki fırsatları bulabilirdik. Birkaç tane kornerden ve duran toptan pozisyon da geldi. Neticesinde yine burada bir tane duran topla 1-0 mağlup olup dönüyoruz. Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor çünkü burada çok ciddi eksiklerimiz vardı. Beş oyuncumuzu, rotasyonda kullandığımız oyuncuları sakatlıkları nedeniyle buraya getiremedik. Bunlar mazeret değil ama bu oyuncular bugünkü oyunu destekleyebilirdi. İçerideki maçlar çok daha önemli. Burayı çabuk unutup hemen içerideki Manisa FK maçına hazırlanacağız. Rakibi tebrik ediyorum."

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