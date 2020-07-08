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Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan: "Şampiyonluk hayırlı olsun"

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.07.2020 19:16 | Son Güncelleme

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan: "Şampiyonluk hayırlı olsun"

BALIKESİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile şampiyon ilan edilerek bir üst lige çıkan Bandırmaspor'da sevinç yaşanıyor.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Federasyonun aldığı kararla kulübün lider olduğu TFF 2. Kırmızı Grup'tan, şampiyon ilan edilerek TFF. 1 Lig'e yükselmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonluğun Bandırmaspor'a hayırlı olması temennisinde bulunan Karlahan, şöyle konuştu:

"Burada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Lig devam ederken kulübümüz öndeydi. Oynanmış 28 maç vardı. Oynanmamış 6 maç vardı. Biz maçların oynanmasını istiyorduk ama maalesef dünyada ve Türkiye'de pandemi olması bizi aşan bir bir işti. TFF'nin ve yetkililerin kararına saygılıyız. Şampiyonluk hayırlı olsun."

Başkan Karlahan, pandemi nedeniyle kutlamaların kısıtlı olarak hafta içinde tedbirlere uyarak sembolik bir şekilde yapılacağını sözlerine ekledi.

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