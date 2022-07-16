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Bandırmaspor Emir Şenocak'ı transfer etti

16.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor Emir Şenocak'ı transfer etti

Bandırmaspor Emir Şenocak'ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Emir Şenocak'ın 3+1 yıllığına Başakşehir FK’dan bonservisiyle satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, Başakşehir ve Menemenspor da forma giyen ve 58 maça çıkan orta saha oyuncusu Emir'in, 9 gol kaydettiği belirtildi.

Bandırmaspor Emir Şenocak'ı transfer etti

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