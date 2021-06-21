Bandırmaspor, kaleci Hüseyin Koç'u transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1.Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, kaleci Hüseyin Koç'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bucaspor altyapısında yetişen Hüseyin Koç, geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Uşakspor'un kalesini korumuştu.



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