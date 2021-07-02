Bandırmaspor, Nijeryalı oyuncu Akabueze'yi transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kwara United, Odd, SK Brann, Wuhan Zall, Boluspor ve son olarak Ümraniyespor takımlarında oynayan Akabueze, 448 maçta 90 gol attı.



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