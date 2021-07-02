Bandırmaspor Süleyman Luş'u kiralık olarak kadrosuna kattı

BALIKESİR (AA) - TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş'u kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Geçen sezon Şanlıurfaspor'da kiralık oynayan Luş, kariyerinde 67 maçta 1 gol attı.



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