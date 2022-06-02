Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda bordo-beyazlı taraftar, maçı dev ekranda izledi.

Genç, yaşlı, çocuk çok sayıda Bandırmaspor taraftarı, takımlarının 2-1 mağlup olması nedeniyle heyecan içinde izledikleri karşılaşma sonrası üzüntü yaşadı.

Taraftarlardan Yiğitcan Şaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç hak etmedikleri bir mağlubiyet alarak finalde elendiklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Şaş, "Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ağladım, ağlayacağım. Sesimden belli zaten kelime kuramıyorum." diye konuştu.

Maçı hiç adil bulmadığını vurgulayan Basri Eren de Bandırmaspor'un penaltı ve faullerinin verilmediğini savundu.

Taraftarlardan Ümit Alan ise Bandırmaspor'un güzel oynadığını fakat sonunu getiremediğini ifade etti.

