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Bandırmaspor’da vaka sayısı 14’e yükseldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.11.2020 21:48 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor’da korona virüslü pozitif futbolcu sayısı 9’a yükselirken, testi pozitif çıkan 5 personelle birlikte toplam vaka sayısı 14 oldu.
RH Bandırmaspor’da korona virüse yakalanan futbolcu sayısına yenileri eklendi. Hafta sonu deplasmanda Tuzlaspor ile oynadığı maçta uzun bir aradan sonra kaydettiği 6 golle galibiyetle tanışan bordo-beyazlılarda vakalar arttı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzda ve 2 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 9, personelimizde 5; toplamda 14’e ulaşmıştır. Camiamıza geçmiş olsun" denildi.

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