YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmasporlu taraftarlar yeni stat için imza kampanyası başlattı

Bandırmasporlu taraftarlar yeni stat için imza kampanyası başlattı

18.03.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmasporlu taraftarlar yeni stat için imza kampanyası başlattı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, ilçeye Süper Lig standartlarına uygun stat yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, camia olarak Süper Lig hayali kurduklarını söyledi.

Bu hayali gerçeğe dönüştürmek adına "Bandırma stat istiyor" sloganıyla imza kampanyası başlattıklarını belirten Başoğlu, şöyle konuştu:

"27 yıldır kullanılan Bandırma 17 Eylül Stadyumu lokasyon, ışıklandırma, ulaşım, rüzgar, sosyal alan eksiklikleri, tribünlerin sahaya uzak olması gibi birçok sorun nedeniyle takımımızın, taraftarların ve şehrin ihtiyaçlarını hem fiziki hem sosyal açıdan karşılamaktan çok uzak. 57 yıllık mazisi olan, sadece Bandırma değil, Gönen, Manyas, Erdek, Susurluk, Karacabey ve Biga'daki sporseverlerin büyük desteğini arkasına alan şanlı Bandırmaspor'umuz ve Güney Marmara'nın incisi Bandırma'mızın yeni bir stadyumu hak ettiğini düşünüyoruz."

Başoğlu, 20 Mart Pazar günü Tuzlaspor maçı öncesinde stat turnikeleri önünde stant kurarak toplamaya başlayacakları imzaları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile siyasilere göndereceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısına, Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Özel Aydın'da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandıTÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandı
Hatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezasıHatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezası

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:22
İkindi
16:44
Akşam
19:25
Yatsı
20:42

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Mart Cuma

Çardaklı Eczanesi
Altieylul
Narçiçeği Eczanesi
Altieylul
Seymen Eczanesi
Karesi
Yusuf Eczanesi
Karesi
Erol Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Nazar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs silikonları patlamıştı! Sevgilisinin sürprizi şaşırttı

Göğüs silikonları patlamıştı! Sevgilisinin sürprizi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şoke eden cinsel ilişki sözleri! “Bir pop yıldızıyla üçlü...”

Şoke eden cinsel ilişki sözleri! “Bir pop yıldızıyla üçlü...”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.