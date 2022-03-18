Bandırmasporlu taraftarlar yeni stat için imza kampanyası başlattı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, ilçeye Süper Lig standartlarına uygun stat yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, camia olarak Süper Lig hayali kurduklarını söyledi.

Bu hayali gerçeğe dönüştürmek adına "Bandırma stat istiyor" sloganıyla imza kampanyası başlattıklarını belirten Başoğlu, şöyle konuştu:

"27 yıldır kullanılan Bandırma 17 Eylül Stadyumu lokasyon, ışıklandırma, ulaşım, rüzgar, sosyal alan eksiklikleri, tribünlerin sahaya uzak olması gibi birçok sorun nedeniyle takımımızın, taraftarların ve şehrin ihtiyaçlarını hem fiziki hem sosyal açıdan karşılamaktan çok uzak. 57 yıllık mazisi olan, sadece Bandırma değil, Gönen, Manyas, Erdek, Susurluk, Karacabey ve Biga'daki sporseverlerin büyük desteğini arkasına alan şanlı Bandırmaspor'umuz ve Güney Marmara'nın incisi Bandırma'mızın yeni bir stadyumu hak ettiğini düşünüyoruz."

Başoğlu, 20 Mart Pazar günü Tuzlaspor maçı öncesinde stat turnikeleri önünde stant kurarak toplamaya başlayacakları imzaları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile siyasilere göndereceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısına, Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Özel Aydın'da katıldı.

