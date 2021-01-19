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Bandırmaspor’un Antalya kampı sona erdi

19.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte başladığı Antalya kampı sona erdi. Bordo-beyazlılar Bandırma’daki tesislerde Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Bandırmaspor ligin ilk yarısını 24 puanla 10’ncu sırada tamamlarken, lige verilen devre arasından faydalanarak Antalya’da kampa girdi. Bordo-beyazlılar bir yandan kamp çalışmalarını yürütürken bir yandan da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye transferler gerçekleştirdi.
Ara transferde Akhisarspor’dan Taha Yalçıner ve Yunan ekibi Larissa’dan Gabriel Torje ile anlaşan bordo-beyazlıların Antalya kampı ise sona erdi. Kampı değerlendiren kulüp yöneticileri, kamp kadrosunda alt yapıdan gelen 4 oyuncu ile birlikte toplamda 30 oyuncunun yer aldığını, Lacina Traore’nin ülkesinde olması nedeniyle 29 kişi ile kampın tamamlandığını ifade etti. Kamp döneminde Polonya’nın Lech Poznan takımı ile de bir hazırlık maçı yapan Bandırmaspor bu maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı. Kamp dönemi boyunca gpssport yeleği ile oyuncuların tüm antrenman verilerinin alındığı belirtilirken, kampın sakatlık yaşanmadan tamamlandığı ifade edildi.

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