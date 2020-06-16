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Bandırma’ya Tıp Fakültesi müjdesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan ve ülkemizin üç ilçe üniversitesinden biri olan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruluyor.

Bandırma’ya Tıp Fakültesi müjdesi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan ve ülkemizin üç ilçe üniversitesinden biri olan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruluyor. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmasına karar verilen Tıp Fakültesi için karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Kararın yayımlanmasının ardından açıklamada bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir "Üniversitemizin uzun zamandır kuruluş hazırlık çalışmalarını yürüttüğü Tıp Fakültemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı doğrultusunda, 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuş bulunmaktadır. Bu karar neticesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’ne Tıp Fakültemiz de ilave olmuş ve fakülte sayımız 9 olmuştur. Üniversitemiz, büyüme hedefleri doğrultusunda planlamış olduğu yeni fakülte, meslek yüksekokulu, bölüm ve programların açılması için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulması için de çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Susurluk Meslek Yüksekokulu’nun Üniversitemize devrinde de son aşamaya gelinmiştir.
Üniversitemiz bünyesinde akademik faaliyete başlayan Tıp Fakültemizin, başarılı çalışmalar ve hızlı bir gelişim süreci göstereceği inancıyla Üniversitemiz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bandırma’ya Tıp Fakültesi müjdesi

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