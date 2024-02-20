Bandrolsüz puroya 16 bin lira ceza

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray Güngörmez mahallesinde bulunan bir işletmede arama yapıldı. İşletmede yapılan kontrolde, 528 adet çeşitli markalarda bandrolsüz puro ele geçirildi. İşletme sahibine 16 bin 687 TL idari para cezası uygulandı.

