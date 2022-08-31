Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak

Bangladeş'in, emtia fiyatlarını dengelemek amacıyla Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatını onayladığı bildirildi.

Kabine yetkilisi Abdul Barik, başkent Dakka'daki bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Bangladeş'in Rusya'ya dolar ile ödeme yapacağı ve ton başına 430 ABD doları ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan, bakanlar kurulu toplantısında, Hindistan ve Vietnam'dan 230 bin metrik ton pirinç ithal edilmesinin de onaylandığı belirtildi.



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