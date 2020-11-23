Banka kasasından 1 milyon liralık altın hırsızlığı özel ekiple çözüldü

VOLKAN KAŞİK/AYHAN İŞCEN - Malatya'da banka kasasından 1 milyon lira değerindeki altın hırsızlığı emniyetin kurduğu özel ekip sayesinde çözüldü.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Darende ilçesinde yaşayan esnaf H.Ö. (61), 1 milyon lira değerindeki altınlarını kiraladığı bankanın kasasında muhafaza etmeye başladı.

Durumdan haberdar olan ve babasıyla beraber çalışan H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö (33), kasanın anahtarını evden çalarak iş birliği yaptığı O.Ö'ye (39) verdi.

Soy isim benzerliği bulunan O.Ö, aynı bankadan hesap açtırıp kasa kiraladı. Bir süre sonra A.Ş.Ö'nün verdiği anahtarla bankaya giden O.Ö, banka görevlilerinin yanından uzaklaşmasıyla H.Ö'ye ait kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

O.Ö, iki hafta sonra tekrar aynı bankaya giderek kasayı açıp içindeki 1 milyon lira değerindeki altınları aldı ve bankadan ayrıldı.

Altınları bozduran O.Ö. ilçedeki başka bir bankadan hesap açtırıp parayı önce Gaziantep'e, oradan da KKTC'deki bankaya kendi adına gönderdi. O.Ö, KKTC'deki bankadan çektiği parayı A.Ş.Ö'ye verdi.