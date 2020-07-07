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Banko Piyango çekildi

ANKARA HABERLERİ  | 07.07.2020 22:37 | Son Güncelleme

Banko Piyango çekildi

Banko Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiye "91934" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "4" olarak belirlendi.

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