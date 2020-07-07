Banko Piyango çekildi

Banko Piyango oyununun bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde 50 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "91934" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakam ise "4" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!'Huzurevlerimiz i\u00e7in yeni \u00f6nlemler devreye ald\u0131k'