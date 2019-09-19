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Banu Alkan: Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Afrodit Banu Alkan bugün katıldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında bir zamanlar yaşadığı ihtişamlı hayatını anlattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan 'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, maziyi andı.

Milyon dolarla oynarken bir anda sıfıra indiği günlerden bahseden Afrodit, evindeki gül ağacı yemek takımının bile bir ev değerinde olduğunu söyledi. Yıllardır değişmeyen saç rengiyle ilgili de konuşan Afrodit, Sophia Loren’le kuaförlerinin aynı olduğunu söyledi.

"YEMEK TAKIMIM EV SATIN ALIRDI"

Banu Alkan, canlı yayında “Milyon dolarlarla oynarken sıfıra inebiliyor insan. Gül ağacı yemek takımım ev satın alırdı” açıklamalarında bulundu.

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdiBanu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi
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