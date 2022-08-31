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Banu Alkan sessizliğini bozdu! Genç nişanlısına 'dolandırıcı' denmişti

31.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız hakkında dolandırcı, evli ve bir çocuk sahibi olduğu iddiaları öne sürülmüştü. Banu Alkan sessizliğini bozdu. Nişanlısı Kemal Yıldız ile ilgili iddialara ilk kez cevap verdi.

Banu Alkan sessizliğini bozdu! Genç nişanlısına 'dolandırıcı' denmişti

Banu Alkan, nişanlısı olduğunu söylediği ve her yerden aşkını haykırdığı Kemal Yıldız'ın dolandırıcı olduğu iddiaları ile gündeme geldi. Kemal Yıldız'ın sanılanın aksine zengin bir iş insanı olmadığı, dolandırıcı hatta iki ayrı evliliğinin hatta çocuğunun olduğu öne sürülmüştü. Ünlü sinema oyuncusu ve şarkıcı Banu Alkan'dan bu iddialar sonrası ilk açıklama geldi.

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DAVA AÇIYOR!

Enn Magazin'de yer alan habere göre; Banu Alkan büyük aşkım dediği nişanlısı Kemal Yıldız hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Alkan, 'Gerekli yerlere başvurduk, dava açacağım. Sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından biri' açıklamasında bulundu.

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