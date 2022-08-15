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Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şoke eden iddia! Her şeyi yalan çıktı

15.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etmişti. Dolu dizgin bir ilişki yaşayan Alkan'ın sevgilisi hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre asıl adı Yunus olan Kemal Yıldız'ın hali hazırda evli olduğu ve uçan kuşa borcu olduğu ortaya çıktı.

Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şoke eden iddia! Her şeyi yalan çıktı

Afrodit lakaplı Banu Alkan ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yakın zamanda Hollan'da da yaşayan iş insanı ile nişanlandığını duyuran Banu Alkan'ın nişanlısı hem Hollanda'da hem de Türkiye'de evli, gerçek isminin ise Yunus olduğu ortaya çıktı.

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Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, bir mekânda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber üzerine, Afrodit’in nişanlısı Kemal Yıldız’ın kim olduğu merak konusu olmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı.

“HEM TÜRKİYE’DE HEM DE HOLLANDA’DA HÂLÂ EVLİ”

Yakın dostu Banu Alkan’a kötü haber veren Onur Akay, “Banu Alkan’ı çok severim ve onun üzülmesini kesinlikle istemem. Banu ablanın nişanlandığı Hollanda doğumlu ama Türk asıllı Kemal Yıldız’ı, çok önemli kaynaklardan araştırdım.
Banu Alkan ve Kemal Yıldız - Kapak

"FARKLI İSİMLERLE TANINIYOR"

Maalesef asıl adı Yunus olan bu kişi, hem Türkiye’de hem de Hollanda’da hâlâ evli. Zaman zaman Kemal adını da kullanan bu kişinin asıl soyadının da Yılmaz olduğu söyleniyor. Genç bir bayanla evli olan bu kişinin başarılı bir iş adamı olmadığını da öğrendim.

Banu Alkan'ın 20 yaş genç nişanlısı Kemal Yıldız merak konusu oldu! "İyi eğitimli, oldukça zengin..."Banu Alkan'ın 20 yaş genç nişanlısı Kemal Yıldız merak konusu oldu! "İyi eğitimli, oldukça zengin..."

"UÇAN KUŞA BORCU VAR"

Maalesef Banu Alkan uçan kuşa borcu olan bir adama âşık olmuş. Ayrıca bir kızı olan bu kişi için yakın çevresi, ‘2 yaşındaki kızının banka hesabını bile boşalttı, umarız Banu Hanım’ı dolandırmaz.’ gibi iddialarda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay’ın bu iddialarından sonra Banu Alkan’dan nasıl bir açıklama gelecek merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan
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