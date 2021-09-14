Banu Alkan sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı

63 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım olay oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alkan'ın paylaşımını gören takipçileri neye uğradığını şaşırdı.

AYAKLARINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlamam veremedi.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'te bu davranışı karşısında sert çıkıştı. Ünlü sanatçıya Serenay Sarıkaya'nın fanları 'beğenmiyorsan neden paylaşıyorsun', 'Banu hanım gündem olmak istemiş', Dost başa düşman ayağa bakar', 'ayağa estetik yapılmıyor', 'insanların fiziki özellikleriyle alay etmek büyük saygısızlık', 'Allah başka dert vermesin' şeklinde yorum yağdırdı.



