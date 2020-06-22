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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL! Yerim dolmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

'Afrodit' lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, servet değerinde olduğunu iddia ettiği antika yemek takımı ile magazin gündemine geldi. Alkan katıldığı yayında yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL! Yerim dolmuyor

Bir zamanların en dikkat çeken isimlerinden olan Yeşilçam yıldızı Banu Alkan yine açıklamalarıyla dikkat çekti. Banu Alkan "Zaman zaman polemiğe girdiğiniz Bülent Ersoy TV şovundan 3 ayda 3 milyon 750 bin TL kazandı. Bu parayı duyunca ne yaptınız?" sorusuna cevap verdi.

62 yaşındaki oyuncu, "Para kazansınlar tabii, onlar adına sevinirim. 'Afrodit' olarak benim de kaşem yüksektir. Bunu herkes bilir" dedi. Alkan açıklamasında "Salonumdaki bir yemek takımım servet değerinde. Paraya hiç önem vermedim. 'Hayır' dediğim birçok projede başkaları oynuyor. Ama yerim dolmuyor" dedi.

Banu Alkan; gül ağacından yapılmış, antika yemek takımının 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu söyleyerek, sosyal medyayı sallamıştı.

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İşte ünlü oyuncunun, 1,5 milyon TL olduğunu iddia ettiği o yemek takımı...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabi tabi. Tıpkı sen gibi. çok para eder.
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