SPOR

Banvit 83 - 78 Fenerbahçe Beko

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 06.01.2019 20:37 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'nin 13. haftasında Banvit, Fenerbahçe Beko'yu uzatmalar sonunda 83-78 mağlup etti ve Galatasaray'ın ardından rakibine ligde 2. mağlubiyetini yaşattı.

Banvit 83 - 78 Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında normal süresi 66-66 eşitlikle sona eren karşılaşmada Banvit, Fenerbahçe Beko'yu 83-78 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Rakibine oranla sert savunmayla etkili olan Banvit, periyodu 15-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Banvit, Tolga Geçim, Şehmus Hazer ve Perez ile sayılar bularak 14. dakikada skoru 21-13'e getirdi. Sarı-lacivertli ekibin boş toplarını Morgan, Neal, Perez ile cezalandıran ve hücumda zorlanmaya başlayan rakibe bu periyotta sadece 9 sayı imkanı veren Banvit, soyunma odasına 27-20 önde gitti.

İkinci devreye tutuk başlayan Banvit karşısında Ali Muhammed ve Lauvergne ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada skoru 27-26'a getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Ali Muhammed'in sayılarıyla rahatlayan Fenerbahçe Beko, periyodu 44-38 üstün tamamladı.

Banvit, son periyoda Rıdvan Öncel’in üstü üste kazandırdığı 5 sayı ile başladı. Nefes kesen son dakikalarda üstün gelen taraf olmadı ve maçın normal süresi 66-66 sona erdi.

Uzatma dakikalarını daha iyi oynayan Banvit, zorlu mücadeleyi 83-78 kazandı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu
Banvit: Perez 16, Neal 17, Shelton 5, Morgan 20, Moore 12, Tolga Geçim 2, Rıdvan Öncel 9, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 2, Ragıp Berke Atar
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 16, Datome 10, Lauvergne 10, Melih Mahmutoğlu 4, Ahmet Duverioğlu 4, Melli 22, Sloukas 11, Green, Egehan Arna 1
1. Periyot: 15-11
Devre: 27-20
3. Periyot: 38-44
Normal süre: 66-66
Beş faulle çıkan: 43.31 Sloukas (Fenerbahçe Beko)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Birkan Batuk yuvaya döndüBirkan Batuk yuvaya döndü
Guduric'ten Fenerbahçe sözleriGuduric'ten Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko banvit

En Çok Okunan Haberler

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

F.Bahçe'nin serisini G.Saray bitirdi!

F.Bahçe'nin serisini G.Saray bitirdi!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

F.Bahçe'nin ismi değişti! Dev sponsor

F.Bahçe'nin ismi değişti! Dev sponsor

Obradovic için olay yaratan iddia!

Obradovic için olay yaratan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banvit 83 - 78 Fenerbahçe Beko

F.Bahçe'ye ligde 2. darbe!

Birkan Batuk yeniden Pınar Karşıyaka'da

Birkan Batuk yuvaya döndü

Guduric uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Guduric'ten Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe Beko 91 - 61 Darüşşafaka Tekfen

F.Bahçe Daçka'yı dağıttı

Türk Telekom 87 - 81 Galatasaray

Telekom'dan G.Saray'a geçit yok

TOFAŞ 81 - 93 Anadolu Efes

Efes TOFAŞ'ı deplasmanda yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.