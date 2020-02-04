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Banyo küvetinde baygın bulanan şahıs hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 04.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

Samsun’da evinin banyo küvetine doğru eğilmiş halde baygın bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Bafra ilçesinde meydana geldi.

Banyo küvetinde baygın bulanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da evinin banyo küvetine doğru eğilmiş halde baygın bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Özdemir (52) aynı evde birlikte kaldığı akrabası tarafından evinin banyosundaki küvete eğilmiş halde baygın olarak bulundu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi kaldırılan Mevlüt Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mevlüt Özdemir’in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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