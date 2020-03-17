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Baraj ve göletten üniversite kampüsünün de yararlanması istendi

MALATYA HABERLERİ  | 17.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılacak olan Beypınar Barajı ve Yenice Göleti’nden İnönü Üniversitesi Kampüsü’nün de yararlanması istendi.Battalgazi ilçesinde bulunan bir grup muhtar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Malatya’da yapılacak olan Beypınar Barajı ve Yenice Göleti’nden İnönü Üniversitesi Kampüsü’nün de yararlanması istendi.
Battalgazi ilçesinde bulunan bir grup muhtar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ı ziyaret eden muhtarlar, Yaygın Yenice ve Beypınar projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili bilgi veren köy halkından Mehmet Nuri Alan, “Rektörümüz, eğer üniversite kampüsünün de sulama suyuna çözüm olacaksa biz de baraj ve gölet projelerinin biran önce yapılması için yardımcı oluruz dediler. Üniversite kampüsünün de sulama suyunu da bu projeye dahil etmek için ilgili ve yetkili yerlerle görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
Alan, “Muhtarlar ortak hareket etme kararı alındı. Mevcut projeleri hızlandırmak ve bir an önce faaliyete geçmeleri için rektörlük ve yöre halkı ortak hareket etme kararı aldılar. Söz konusu projeler yetersiz olması durumunda Çalgan Çayı üzerinde üçüncü bir gölet yapılması için çalışmalar yürütülecek. Sayın rektörümüz gerekirse bakan beyle görüşebileceklerini söylediler” diye konuştu.

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