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Barbaros Hayreddin'in Seyyare'si Başak Daşman bakın kimle evliymiş! O isim de ünlü çıktı..

10.03.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ile ekranlarda yer alan Başak Daşman, şu sıralar eski aşklarıyla konuşuluyor. Dizide Seyyare karakterini canlandıran Daşman'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı bir oyuncuyla evlenip boşandığı ortaya çıktı.

Barbaros Hayreddin'in Seyyare'si Başak Daşman bakın kimle evliymiş! O isim de ünlü çıktı..

Başak Daşman, bir dönem yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmüyordu. Daşman'ın Mavi Marmara gemisinde saldırıya uğrayan ekipte olan Sinan Albayrak ile evli olduğu ortaya çıktı.
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Sinan Albayrak ile Başak Daşman, Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde oynarken kısa süren bir aşk yaşadı. Ayrılığın ardından bir daha birbirini arayıp sormayan çiftin, beş yıl sonra bir simitçide tesadüfen yolları kesişmiş ve o gün aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almışlar.

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Sinan Albayrak Mavi Marmara Gemisi olayları ile anılıyor. Birliktelik kararının ardından önce nikah kıyan çift, Albayrak'ın gözaltına alındığı İsrail'den dönmesinden kısa bir süre sonra evlendi.

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Başak Daşman, ilişkilerini "Bizim her zaman çok enteresan bir ilişkimiz oldu. Sürekli kavga eder sonra barışırdık" diye özetlemişti. Ancak onlar da mutluluk açıklamaları yaptıktan kısa bir süre sonra boşanan çiftler kervanına katıldı.

'GAZZE AŞIKLARI' OLARAK ANILIYORLARDI

Daşman ve Albayrak çifti, Sinan Albayrak'ın nikahtan hemen sonra Mavi Marmara gemisiyle yola çıkması nedeniyle 'Gazze Aşıkları' olarak adlandırılıyorlardı.

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Son ayrılığın ardından her şeyi satıp Gazze'ye yerleşme kararı alan Sinan Albayrak, yolculuğa birkaç gün kala Daşman'dan bir telefon aldı. O sırada Albayrak yola çıkmak için Antalya'da bulunuyordu, Daşman da yine tesadüfen tatil için Antalya'daydı. Bu telefonun ardından üç günü birlikte geçiren çift, kendilerini Antalya evlendirme dairesinin önünde buldu. Daşman o günü şöyle anlatmıştı: "Sinan 'Deneyelim' dediğinde ben ona 'Saçmalama' diye yanıt verdim ve 20 dakika içinde kendimizi nikâh masasında bulduk."

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