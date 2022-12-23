Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı nerede çekildi? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları ve karakterleri!

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle ekrana gelecek. Payitaht Abdülhamit'in yapımcısı Es Film tarafından üstlenilen Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, Zülküf Yücel'in kaleminden çıkıyor. Yönetmenliğini ise Berat Özdoğan üstleniyor. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı nerede çekildi? İşte Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin çekimleri Barbaroslar dizisi gibi Marmaris, Antalya ve İstanbul'da yapılıyor. Gerek duyulduğu takdirde deniz sahneleri için Muğla, Antalya'da çekimler yapılacak.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'i canlandıracağı dizide Ufuk Özkan Salih Reis, Timur Acar Andrea Doria, Bahadır Yenişehirlioğlu Derviş, Arif Pişkin ise Kanuni Sultan Süleyman rolüne hayat verecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi isimler yer alıyor.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI KONUSU NE?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirileceği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.



